La programmation de février de Ville d'Alma Spectacles

Contenu commandité
Carnaval Carnivore - Thomas Langlois (Slam Théâtre)
Mercredi 4 février à la Boîte à Bleuets, à 19 h
Damien Robitaille - Ultraviolet
Vendredi 6 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h
Orchestre Symphonique du SLSJ - Le promeneur
Samedi 7 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h
Minuit quelque part
Vendredi 13 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h
Ma vie Rouge Kubrick
Mercredi 18 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h
La Boîte à Boldock
Mardi 24 février, mardi 24 mars et mardi 28 avril à la Boîte à Bleuets, à 20 h
Forfait hiver 2026 disponible
Bôite à Boldock - 3 cabarets humoristiques de Boldock et ses invités - 70$
Transtaïga
La quête du retour
Jeudi 26 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h
Sam Breton - Ga-lé aller
Vendredi 27 février à la Salle Michel-Côté, à 20h
Complet
Obtenez 25 $ de rabais à l'achat de 5 spectacles à prix régulier
Pour acheter vos billets;
Visitez le site almaspectacles.com
Téléphonez au 418 545-3330
Contactez la billetterie au billetterie@ville.alma.qc.ca
Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.