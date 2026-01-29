La programmation de février de Ville d'Alma Spectacles

Contenu commandité

Carnaval Carnivore - Thomas Langlois (Slam Théâtre)

Mercredi 4 février à la Boîte à Bleuets, à 19 h

Damien Robitaille - Ultraviolet

Vendredi 6 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Orchestre Symphonique du SLSJ - Le promeneur

Samedi 7 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Minuit quelque part

Vendredi 13 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Ma vie Rouge Kubrick

Mercredi 18 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h

La Boîte à Boldock

Mardi 24 février, mardi 24 mars et mardi 28 avril à la Boîte à Bleuets, à 20 h

Forfait hiver 2026 disponible

Bôite à Boldock - 3 cabarets humoristiques de Boldock et ses invités - 70$

Transtaïga

La quête du retour

Jeudi 26 février à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Sam Breton - Ga-lé aller

Vendredi 27 février à la Salle Michel-Côté, à 20h

Complet

Obtenez 25 $ de rabais à l'achat de 5 spectacles à prix régulier

Pour acheter vos billets;

Visitez le site almaspectacles.com

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billetterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.

Suivez nous sur Facebook et Instagram !