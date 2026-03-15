SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 15 mars 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 6 s

Mélina Régimbal, chargée de projet

Engagée à accomplir de grandes choses pour la jeunesse

Le 15 mars 2026 — Modifié à 15 h 01 min le 13 mars 2026
Par Fondation du Collège d'Alma

Contenu commandité

Mélina Régimbal fait partie de ces femmes qui portent naturellement l’élan du changement. Animée par une conviction profonde envers le potentiel de la jeunesse, elle a d’abord évolué au Collège d’Alma dans le domaine événementiel, après un passage chez Festivalma. Elle occupe un rôle stratégique à la Fondation du Collège, une organisation encore jeune, mais déjà reconnue pour son dynamisme et son influence grandissante.

Au fil de son parcours, Mélina a développé une expertise solide en relations partenariales, en création de programmes de reconnaissance et en valorisation des collaborations. Elle se distingue par sa capacité à bâtir des liens durables, à créer des expériences porteuses de sens et à faire rayonner les personnes étudiantes du Collège auprès de la communauté.
 
Son rôle à la Fondation repose sur une vision claire : offrir aux donateurs et donatrices une expérience empreinte de fierté et de sens, tout en générant un impact concret pour les jeunes. Elle contribue également à structurer l’organisation avec rigueur et cohérence, afin de maximiser sa capacité à soutenir des projets transformateurs.
 
Mélina croit profondément que les réussites les plus durables naissent de l’intelligence collective. Elle valorise la complémentarité des forces, encourage la participation active et crée des espaces où chacun et chacune peuvent contribuer à la hauteur de leur potentiel. Cette approche collaborative lui permet de mobiliser efficacement les partenaires, les collègues et les membres de la communauté autour d’objectifs communs.

« Le leadership, c’est avant tout une démarche humaine, fondée sur l’écoute, la collaboration et l’atteinte des résultats.»

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Fondation du Collège d'Alma

675, boulevard Auger Ouest, Alma

418 668-2387

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Épauler la jeunesse vers la réussite, faire briller les talents
Publié à 17h00

Épauler la jeunesse vers la réussite, faire briller les talents

Contenu commandité Dirigeante engagée, Marie-Ève Gravel porte une vision claire : appuyer le développement du Collège, valoriser le travail des équipes et créer les conditions favorables à la réussite éducative des étudiantes et étudiants. Pour elle, accompagner la jeunesse représente un privilège et une responsabilité collective, un principe ...

LIRE LA SUITE

Linda Gaudreault, une entrepreneure qui a à cœur sa communauté
Publié hier à 19h00

Linda Gaudreault, une entrepreneure qui a à cœur sa communauté

Contenu commandité Pharmacienne propriétaire depuis 1988, Linda Gaudreault porte l’entrepreneuriat en elle depuis toujours. Lorsqu’elle acquiert sa pharmacie, un seul employé travaille avec elle. Aujourd’hui, l’entreprise a triplé en superficie et rassemble une trentaine d’employés.  Dès le départ, sa priorité a toujours été la qualité des ...

LIRE LA SUITE

Alexandra Boivin, une femme de défis !
Publié hier à 17h00

Alexandra Boivin, une femme de défis !

Contenu commandité Diplômée d’un DEC en comptabilité et gestion au Collège d’Alma, Alexandra Boivin savait déjà qu’elle voulait aller plus loin. Elle poursuit donc son parcours avec un baccalauréat en comptabilité à l’UQAC, avant de s’installer à Québec où elle obtient son titre professionnel (alors CMA, aujourd’hui CPA). Son objectif était clair ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES