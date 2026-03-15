Engagée à accomplir de grandes choses pour la jeunesse

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Mélina Régimbal fait partie de ces femmes qui portent naturellement l’élan du changement. Animée par une conviction profonde envers le potentiel de la jeunesse, elle a d’abord évolué au Collège d’Alma dans le domaine événementiel, après un passage chez Festivalma. Elle occupe un rôle stratégique à la Fondation du Collège, une organisation encore jeune, mais déjà reconnue pour son dynamisme et son influence grandissante.

Au fil de son parcours, Mélina a développé une expertise solide en relations partenariales, en création de programmes de reconnaissance et en valorisation des collaborations. Elle se distingue par sa capacité à bâtir des liens durables, à créer des expériences porteuses de sens et à faire rayonner les personnes étudiantes du Collège auprès de la communauté.



Son rôle à la Fondation repose sur une vision claire : offrir aux donateurs et donatrices une expérience empreinte de fierté et de sens, tout en générant un impact concret pour les jeunes. Elle contribue également à structurer l’organisation avec rigueur et cohérence, afin de maximiser sa capacité à soutenir des projets transformateurs.



Mélina croit profondément que les réussites les plus durables naissent de l’intelligence collective. Elle valorise la complémentarité des forces, encourage la participation active et crée des espaces où chacun et chacune peuvent contribuer à la hauteur de leur potentiel. Cette approche collaborative lui permet de mobiliser efficacement les partenaires, les collègues et les membres de la communauté autour d’objectifs communs.

« Le leadership, c’est avant tout une démarche humaine, fondée sur l’écoute, la collaboration et l’atteinte des résultats.»

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Fondation du Collège d'Alma

675, boulevard Auger Ouest, Alma

418 668-2387