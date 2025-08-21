Harvey’s embauche!

Harvey’s est l'un des chefs de file de la restauration rapide au Canada, et propose, non sans fierté, des burgers cuits sur le gril et garnis à votre goût. De propriété et d'exploitation canadiennes depuis maintenant 65 ans, Harvey's est heureux de servir ses invités d'un bout à l'autre du pays. Harvey's est toujours là pour proposer des favoris du gril, des poutines bien chaudes et bien fromagées, des FridellesMD croustillantes, des burgers de poulet et bien plus encore! Des produits que vous pouvez aussi vous procurer au comptoir de commandes à emporter et à la livraison.

Nous recrutons des gens qui souhaitent se joindre à l’aventure pour notre nouveau restaurant situé à Alma, que ce soit pour le service à la clientèle, pour la cuisine ou pour développer de nouvelles compétences.

PLUSIEURS POSTES À COMBLER :

Responsable de fermeture - Chef d’équipe

Préposé au grill - Cuisine

Associé - Service ou cuisine

RESPONSABLE DE FERMETURE - CHEF D’ÉQUIPE

Horaire: Soir de semaine, fermeture jusqu’à minuit

Description du poste:

En tant que chef d’équipe Harvey’s, vous assurez le bon fonctionnement du restaurant en soirée jusqu’à la fermeture. Ce poste nécessite quelqu’un qui pourra faire de la cuisine comme du service à la clientèle. Ainsi, vous veillez au respect des normes de qualité Harvey’s et à l’expérience client. Vous serez également amené à diriger l’équipe, vos collègues, afin que les tâches de fin de journée soient accomplies en bonne éduforme.

Tâches et responsabilités:

- S’assurer du bon fonctionnement du restaurant

- S’assurer que les normes Harvey’s sont respectées

- Veiller à offrir une expérience client exceptionnelle en assurant la qualité des produits

- En charge de l’équipe présente ainsi que de leur punch

- Responsable des caisses et de la fermeture

Compétences et qualification requises:

- Expérience avec le service à la clientèle (1 à 3 ans)

- Expérience en cuisine (un atout)

- Tout autre expérience de gestion connexe (un atout)

PRÉPOSÉ AU GRILL - CUISINE

Horaire: Jour, soir, fin de semaine, Flexible

Description du poste:

En temps qu’associé Harvey’s, préposé au grill, vous devrez veiller à la cuisson, la qualité et le montage des hamburgers. Étant donné que la qualité du produit et l’expérience client sont au cœur des valeurs Harvey’s, vous aurez un poste clé dans l’atteinte de ces objectifs. Vous serez également appelé à faire de la cuisson avec les friteuses.

Tâches et responsabilités:

- Assurer la cuisson de la viande selon les normes Harvey’s

- Préparer les hamburgers afin que ceux-ci soient garnis

- Offrir une expérience client exceptionnelle en assurant la qualité des produits

- Veiller à la propreté des équipements et du poste de travail

- Veiller au remplissage des produits et à leur maintien

Compétences et qualification requises:

- Expérience en cuisine (un atout)

- Résistance au stress

- Tout autre expérience connexe

ASSOCIÉ - SERVICE OU CUISINE

Horaire: Jour, soir, fin de semaine, Flexible

Avantages offerts:

- Évoluer dans un environnement dynamique

- Reconnaissance de l’expérience

- Possibilité d’avancement

- Horaire flexible

- Rabais employé sur la nourriture lors des quarts de travail

- Rabais dans la chaîne Recipe Unlimited

Lieu de travail: 1030 Av. du Pont S, Alma, QC

Entrée en poste: Fin septembre / début octobre

Salaire: À discuter selon expérience

POUR POSTULER:

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse: [email protected]

