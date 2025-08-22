SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 22 août 2025

Les Services Comptables ST recrutent

Le 22 août 2025 — Modifié à 10 h 00 min le 22 août 2025
Par Services comptables ST

Les Services comptables ST sont à la recherche d’un(e) technicien(ne) comptable rigoureux(se) et motivé(e) pour se joindre à notre équipe. La personne retenue contribuera activement au bon déroulement des opérations financières de diverses entreprises clientes, en assurant exactitude et efficacité dans les processus comptables.

 

VOS RESPONSABILITÉS

•    Effectuer les écritures comptables dans Acomba avec exactitude.

•    Préparer les paies dans le respect des normes en vigueur.

•    Réaliser différentes tâches reliées à la comptabilité selon les besoins.

•    Collaborer avec l’équipe afin d’optimiser les processus administratifs et financiers.

•    Contribuer à la préparation des déclarations de revenus (la connaissance de DTMAX est un atout).

 

PROFIL RECHERCHÉ :

•    Formation pertinente en comptabilité

•    Expérience en tenue de livres et préparation de paies (un atout)

•    Bonne maîtrise des logiciels comptables (Acomba, DTMAX est un plus)

•    Rigueur, sens de l’organisation et esprit d’équipe

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :

•    Poste permanent à temps plein

•    Salaire compétitif selon l’expérience

•    Environnement de travail collaboratif et professionnel

•    Possibilités d’apprentissage et de perfectionnement

 

POUR POSTULER :

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante: [email protected]

Pour toute question, contactez-nous au 418 669-0098.
 

