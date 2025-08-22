Les Services Comptables ST recrutent

Les Services comptables ST sont à la recherche d’un(e) technicien(ne) comptable rigoureux(se) et motivé(e) pour se joindre à notre équipe. La personne retenue contribuera activement au bon déroulement des opérations financières de diverses entreprises clientes, en assurant exactitude et efficacité dans les processus comptables.

VOS RESPONSABILITÉS

• Effectuer les écritures comptables dans Acomba avec exactitude.

• Préparer les paies dans le respect des normes en vigueur.

• Réaliser différentes tâches reliées à la comptabilité selon les besoins.

• Collaborer avec l’équipe afin d’optimiser les processus administratifs et financiers.

• Contribuer à la préparation des déclarations de revenus (la connaissance de DTMAX est un atout).

PROFIL RECHERCHÉ :

• Formation pertinente en comptabilité

• Expérience en tenue de livres et préparation de paies (un atout)

• Bonne maîtrise des logiciels comptables (Acomba, DTMAX est un plus)

• Rigueur, sens de l’organisation et esprit d’équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Poste permanent à temps plein

• Salaire compétitif selon l’expérience

• Environnement de travail collaboratif et professionnel

• Possibilités d’apprentissage et de perfectionnement

POUR POSTULER :

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante: [email protected]

Pour toute question, contactez-nous au 418 669-0098.

