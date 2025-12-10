La grève des pilote évitée chez Air Transat

À quelques heures d’un débrayage, Air Transat et le syndicat qui représente ses pilotes ont trouvé un terrain d’entente, évitant ainsi un conflit de travail. Il y aura néanmoins des inconvénients pour certains voyages, rapporte La Presse.

La grève devait être déclenchée aujourd'hui dès 3h, ce pourquoi le transporteur aérien avait annulé 18 vols aux aéroports Montréal-Trudeau et Pearson de manière préventive.

Pour les voyageurs touchés par ces imprévus, le mal est déjà fait. Mais pour les autres qui se demandaient s’ils allaient pouvoir retourner à la maison ou s’envoler pour leur destination, ils peuvent pousser un soupir de soulagement.

La société mère d’Air Transat n’avait toutefois pas indiqué si d’autres perturbations étaient à prévoir d’ici à ce que les activités de l’entreprise retrouvent leur vitesse de croisière, alors que la période des Fêtes approche à grands pas.

Sur son site web, le transporteur aérien soulignait que si les voyageurs n’avaient pas reçu de communication concernant l’annulation d’une réservation, celle-ci était maintenue.

La convention collective des 750 pilotes d’Air Transat est échue depuis avril dernier. Signée en 2015, elle a été prolongée à deux reprises. La première fois lors de sa tentative infructueuse de mariage avec Air Canada et la seconde, au moment d’efforts visant à faire redécoller l’entreprise dans la foulée de la pandémie de COVID-19.