5 sentiers à arpenter dans le secteur du Mont-Tremblant

Le secteur du Mont-Tremblant est une destination prisée des amateurs de plein air, offrant une grande variété de sentiers pour tous les niveaux et toutes les saisons. Que vous soyez randonneur passionné ou simplement en quête d’une escapade nature ressourçante, les sentiers de Mont-Tremblant promettent des paysages à couper le souffle, entre forêts denses, lacs scintillants et panoramas majestueux. Dans cet article, découvrez cinq sentiers incontournables à arpenter dans cette région emblématique, pour profiter pleinement de la beauté sauvage et de la tranquillité qu’offre Mont-Tremblant.

Le sentier de la Roche

Le sentier de la Roche est l’un des plus populaires du parc national du Mont-Tremblant. Il s’étire sur 5,4 km aller-retour. Ce parcours offre un point de vue spectaculaire sur le lac Monroe. Prévoyez de bonnes chaussures de marche, pour une randonnée confortable. Le sentier est bien balisé, mais le dénivelé demande un minimum de forme physique.

Le sentier de la Corniche

Ce sentier de 3,4 km est parfait pour les amateurs de courtes randonnées panoramiques. Il débute non loin du centre de découverte de la nature. Une marche modérée vous conduit au sommet d’un promontoire surplombant la vallée. L’automne, le panorama devient sublime grâce aux couleurs. Le sentier est accessible en famille, sans difficulté majeure à signaler.

Le sentier du Lac-des-Femmes

Situé au nord du parc, ce sentier d’environ 7 km permet de faire une boucle autour du lac. La diversité de la faune et de la flore en fait un lieu privilégié pour les amoureux de la nature. La piste traverse tourbières, forêts denses et petites plages sauvages. Il est conseillé de consulter les avis météo avant de partir. Certains tronçons deviennent boueux par temps de pluie.

Le sentier du Centenaire

Réservé aux randonneurs expérimentés, le sentier du Centenaire est long de 16 km. Il propose un défi physique sur des terrains variés et accidentés. Le sentier offre plusieurs points de vue sur les Laurentides, notamment depuis la crête. L’orientation peut parfois être difficile, donc une carte est essentielle. Il est conseillé de partir tôt pour compléter la boucle avant la tombée du jour.

Le sentier Johannsen

Ce sentier de difficulté modérée s’étend sur environ 8,6 km. Il suit une ancienne piste de ski de fond et traverse plusieurs types de paysages forestiers. Le relief légèrement vallonné ajoute au charme de la promenade. En hiver, il devient accessible en raquettes. Il est moins fréquenté, idéal pour les randonneurs recherchant la tranquillité. Vous y verrez peut-être cerfs ou renards au détour du sentier.

Quel type de soulier privilégier pour les longues randonnées?

Pour des marches prolongées en terrain varié, il est recommandé d’opter pour des souliers offrant un bon maintien de la cheville, une semelle adhérente et une imperméabilité efficace. Le bon modèle doit allier confort, respirabilité et robustesse pour prévenir les douleurs et s’adapter aux sentiers accidentés.

Comment bien choisir la pointure de ses souliers de plein air?

Il est essentiel de laisser un léger espace à l’avant du pied pour éviter les ongles endommagés dans les descentes. Essayez toujours vos chaussures en fin de journée, avec les mêmes chaussettes utilisées en randonnée, pour un ajustement optimal. Un bon fit sécurise la marche et améliore l’expérience.

Faut-il les imperméabiliser avant une sortie en montagne?

Même si certains modèles sont déjà traités contre l'eau, un traitement supplémentaire peut prolonger leur durée de vie et améliorer leur efficacité sur les sentiers humides. L’imperméabilisation préventive est particulièrement recommandée avant une randonnée en milieu montagneux ou sous des conditions changeantes.